"Не п'ятизірковий готель", - МОЗ про умови проживання евакуйованих із Китаю. ВIДЕО

Про це заявив з трибуни Верховної Ради заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

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"Люди дійсно не в п’ятизірковому готелі ...Громадяни розміщені в номерах по двоє, забезпечені гарячим харчуванням. Є уточнення — їжа готується не в цьому санаторії, вона готується за принципом кейтерингу. Їжу люди приймають з одноразового посуду, який після цього збирається і відповідним чином після знезараження утилізується", - сказав Коваль.

За його словами, в санаторії "Нові Санжари" окремі каналізаційна система і водопостачання. "Обробка стічних вод відбувається так само, як і в інфекційних лікарнях під час посиленого режиму", - сказав Коваль.

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На його думку, евакуйовані громадяни перебувають зараз у нормальних умовах, але у випадку повідомлень чи інформації про якісь недоліки, він попросив інформувати Міністерство охорони здоров’я.

Коваль виступав у Верховній Раді в рамках години запитань до уряду. Спочатку планувалося, що там сьогодні розповість про ситуацію з коронавірусом міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Але напередодні вона заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.