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21.02.20 14:58

Скалецька залишила обсервацію і хоче піти до людей та з ними поспілкуватися, - начальник санаторію в Нових Санжарах Блінов. ВIДЕО

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, попри те, що заявила про готовність перебувати разом з евакуйованими на обсервації, поки покинула Нові Санжари.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це заявив представник закладу "Нові Санжари" Олександр Блінов.

"Пані міністр зараз виїхала. Вчора вона була з нами до 2:00, контактувала з тими працівниками, які працюють у боксі. Сьогодні вона виявила бажання піти до людей і з ними поспілкуватися", - повідомив Блінов.

Також він зазначив, що міністерка повернеться на обсервацію, проте коли - "треба у неї запитати". До того ж, крім Скалецької в закладі залишаться ще три представники МОЗ.

"Ми їй зробимо будиночок, людині треба працювати", - сказав Блінов.

Він також зазначив, що незважаючи на карантинний режим, міністерка може покинути територію санаторію в будь-який момент, принаймні поки вона не поспілкувалася з евакуйованими.

"Вона може. І я буду йти додому", - додав Блінов.

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У пресслужбі Кабміну підтвердили, що Зоряна Скалецька в Нових Санжарах не залишається. Водночас, пані Скалецька братиме участь у брифінгу о 15.00.

Нагадаємо, міністерка охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

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