Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
21.02.20 15:27

Брифінг про ситуацію в Нових Санжарах. ВIДЕО

Уряд проводить брифінг щодо ситуації, яка склалася у зв'язку з евакуацією українців з китайського міста Ухань і відправкою їх на обсервацію до відомчого санаторію Нацгвардії в Нових Санжарах Полтавської області.

Брифінг транслює канал Кабінету Міністрів України в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністерка охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100