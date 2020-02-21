Депутата Поляка спіймали на кнопкодавстві вперше після введення кримінальної відповідальності, - ЧЕСНО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ЧЕСНО.

На цьому відео видно, як під час голосування за поправку №1223 до законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення Поляк спочатку голосує на порожньому місці праворуч (місце закріплено за депутатом групи "Довіра" Василем Петьовкою), а потім натискає на кнопку на своєму пульті.

На табло голосування системи "Рада" видно, що "за" проголосували з обох місць.

Також Поляк кнопкодавив під час голосування щодо поправки №1420 до цього ж законопроєкту. На кадрах видно, що депутат спочатку натискає на кнопку на своєму пульті, а потім голосує на порожньому місці праворуч від нього. На табло видно, що проголосували з обох місць.

Крім того, нардеп Поляк кнопкодавив і під час електронної реєстрації на нинішнє засідання: спочатку натиснув на кнопку на місці праворуч, потім - на своєму місці. На табло видно, що на обох пультах відбулася реєстрація.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 16 січня 2020 набув чинності закон про особисте голосування народних депутатів. Тепер за кнопкодавство передбачено штраф у розмірі 51-85 тисяч гривень, проте для цього провину парламентарія необхідно буде спочатку довести в суді.

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