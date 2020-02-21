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21.02.20 19:22

Депутата Поляка спіймали на кнопкодавстві вперше після введення кримінальної відповідальності, - ЧЕСНО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Позафракційний мажоритарник із Закарпаття Владислав Поляк неодноразово кнопкодавив під час голосування за поправки до законопроєкту про ринок землі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ЧЕСНО.

На цьому відео видно, як під час голосування за поправку №1223 до законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення Поляк спочатку голосує на порожньому місці праворуч (місце закріплено за депутатом групи "Довіра" Василем Петьовкою), а потім натискає на кнопку на своєму пульті.

На табло голосування системи "Рада" видно, що "за" проголосували з обох місць.

Депутата Поляка спіймали на кнопкодавстві вперше після введення кримінальної відповідальності, - ЧЕСНО 01Депутата Поляка спіймали на кнопкодавстві вперше після введення кримінальної відповідальності, - ЧЕСНО 02Депутата Поляка спіймали на кнопкодавстві вперше після введення кримінальної відповідальності, - ЧЕСНО 03Депутата Поляка спіймали на кнопкодавстві вперше після введення кримінальної відповідальності, - ЧЕСНО 04

Також Поляк кнопкодавив під час голосування щодо поправки №1420 до цього ж законопроєкту. На кадрах видно, що депутат спочатку натискає на кнопку на своєму пульті, а потім голосує на порожньому місці праворуч від нього. На табло видно, що проголосували з обох місць.

Депутата Поляка спіймали на кнопкодавстві вперше після введення кримінальної відповідальності, - ЧЕСНО 05Депутата Поляка спіймали на кнопкодавстві вперше після введення кримінальної відповідальності, - ЧЕСНО 06

Крім того, нардеп Поляк кнопкодавив і під час електронної реєстрації на нинішнє засідання: спочатку натиснув на кнопку на місці праворуч, потім - на своєму місці. На табло видно, що на обох пультах відбулася реєстрація.

Депутата Поляка спіймали на кнопкодавстві вперше після введення кримінальної відповідальності, - ЧЕСНО 07Депутата Поляка спіймали на кнопкодавстві вперше після введення кримінальної відповідальності, - ЧЕСНО 08Депутата Поляка спіймали на кнопкодавстві вперше після введення кримінальної відповідальності, - ЧЕСНО 09

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 16 січня 2020 набув чинності закон про особисте голосування народних депутатів. Тепер за кнопкодавство передбачено штраф у розмірі 51-85 тисяч гривень, проте для цього провину парламентарія необхідно буде спочатку довести в суді.

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