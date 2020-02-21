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21.02.20 21:19

Придністровський олігарх Гушан володіє в Україні нерухомістю і землею і має український паспорт, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Впливовий олігарх Віктор Гушан, власник найбільшої бізнес групи "Шериф" у невизнаній "Придністровській Молдавській республіці", обзавівся в Україні численною елітною нерухомістю, земельними угіддями і має українське громадянство.

Майно придністровського бізнесмена в Одеській області і під Києвом розшукали журналісти програми "Схеми: корупція в деталях", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Літня резиденція Гушана – у місті Вилкове Одеської області. Там журналісти побачили кілька маєтків та земельні ділянки придністровського олігарха. У районі затону Базарчук – ділянки річки Дунай – придністровський олігарх оселився в маєтку на 600 квадратів. На площі в 6 тис. квадратних метрів також розташовані два причали, кілька будівель охорони, човни, сад, виноградники, альтанка та будиночок для гостей.

Придністровський олігарх Гушан володіє в Україні нерухомістю і землею і має український паспорт, - Схеми 01
Придністровський олігарх Гушан володіє в Україні нерухомістю і землею і має український паспорт, - Схеми 02

Окрім того, на території також стоїть вишка, яка, за словами охоронця, належить українській телекомунікаційній компанії "Інтертелеком". Саме цю адресу у Вилковому Віктор Гушан вказував раніше як кінцевий бенефіціар "Інтертелекому" – він був серед її засновників ще кілька років тому, але вийшов після того, як СБУ провела в компанії обшуки в межах провадження, відкритого за трьома статтями, серед яких "державна зрада". За версією слідчих, менеджмент компанії міг передавати російським спецслужбам дані про українських абонентів, а також не переставав працювати в окупованому Криму, що є порушенням законодавства.

З літа 2019 року поліція веде кримінальне провадження щодо цього маєтку за фактом "самовільного будівництва на самовільно зайнятій ділянці", що належить до "особливо цінних земель вздовж річки Дунай".

У Вилковому Гушану також напряму належить ще одна ділянка на узбережжі Дунаю та опосередковано, через фірму "Екофортпост" – складські приміщення. За межами Вилкового, у заповідній зоні, знімальна група знайшла окремі великі угіддя, де відпочиває Віктор Гушан – на острові Лімба, в районі гирла Дунаю Лебединка.

Придністровський олігарх Гушан володіє в Україні нерухомістю і землею і має український паспорт, - Схеми 03

З висоти вдалося розгледіти будинки, сади, рибальські снасті, сонячні батареї, альтанки та кілька будівель, а також приватну спостережну вежу мисливських угідь. Один із будинків на 275 квадратів та більше гектара землі – в оренді компанії "Екофортпост", пов’язаній із Гушаном. У реєстрі прав на нерухоме майно це офіційно називається "комплексом споруд для відпочинку", який напряму належить Віктору Гушану. При цьому в місцевій Кілійський райдержадміністрації заявили, що на острові немає об’єктів нерухомого майна.

Володіння бізнесмена з невизнаної "республіки" "Схеми" знайшли і в одеському передмісті – це вілла у першій лінії від моря, на території закритого містечка "Совіньон". Будинок на 600 квадратів з кількома терасами, літньою кухнею та охоронною він придбав в лютому 2014 року – незадовго до трагічних подій в Одесі.

Придністровський олігарх Гушан володіє в Україні нерухомістю і землею і має український паспорт, - Схеми 04

Ще одна земельна ділянка, яка належить Гушану, розташована під Києвом. При цьому, вона має сількогосподарське призначення, а згідно з українським законодавством, мати такі землі можуть лише громадяни України.

Придністровський олігарх Гушан володіє в Україні нерухомістю і землею і має український паспорт, - Схеми 05

Про наявність у Віктора Гушана другого, українського громадянства може свідчити також і те, що згідно з інформацією джерел журналістів у Державній прикордонній службі, у дні, коли Віктор Гушан приїжджав у Вилкове, державний кордон перетинав не іноземець, а громадянин України з таким ім’ям та прізвищем і датою народження. У Державній міграційній служби відмовились прокоментувати факт наявності в "придністровського" олігарха українського паспорту.

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