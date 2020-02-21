Придністровський олігарх Гушан володіє в Україні нерухомістю і землею і має український паспорт, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Майно придністровського бізнесмена в Одеській області і під Києвом розшукали журналісти програми "Схеми: корупція в деталях", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Літня резиденція Гушана – у місті Вилкове Одеської області. Там журналісти побачили кілька маєтків та земельні ділянки придністровського олігарха. У районі затону Базарчук – ділянки річки Дунай – придністровський олігарх оселився в маєтку на 600 квадратів. На площі в 6 тис. квадратних метрів також розташовані два причали, кілька будівель охорони, човни, сад, виноградники, альтанка та будиночок для гостей.





Окрім того, на території також стоїть вишка, яка, за словами охоронця, належить українській телекомунікаційній компанії "Інтертелеком". Саме цю адресу у Вилковому Віктор Гушан вказував раніше як кінцевий бенефіціар "Інтертелекому" – він був серед її засновників ще кілька років тому, але вийшов після того, як СБУ провела в компанії обшуки в межах провадження, відкритого за трьома статтями, серед яких "державна зрада". За версією слідчих, менеджмент компанії міг передавати російським спецслужбам дані про українських абонентів, а також не переставав працювати в окупованому Криму, що є порушенням законодавства.

З літа 2019 року поліція веде кримінальне провадження щодо цього маєтку за фактом "самовільного будівництва на самовільно зайнятій ділянці", що належить до "особливо цінних земель вздовж річки Дунай".

У Вилковому Гушану також напряму належить ще одна ділянка на узбережжі Дунаю та опосередковано, через фірму "Екофортпост" – складські приміщення. За межами Вилкового, у заповідній зоні, знімальна група знайшла окремі великі угіддя, де відпочиває Віктор Гушан – на острові Лімба, в районі гирла Дунаю Лебединка.

З висоти вдалося розгледіти будинки, сади, рибальські снасті, сонячні батареї, альтанки та кілька будівель, а також приватну спостережну вежу мисливських угідь. Один із будинків на 275 квадратів та більше гектара землі – в оренді компанії "Екофортпост", пов’язаній із Гушаном. У реєстрі прав на нерухоме майно це офіційно називається "комплексом споруд для відпочинку", який напряму належить Віктору Гушану. При цьому в місцевій Кілійський райдержадміністрації заявили, що на острові немає об’єктів нерухомого майна.

Володіння бізнесмена з невизнаної "республіки" "Схеми" знайшли і в одеському передмісті – це вілла у першій лінії від моря, на території закритого містечка "Совіньон". Будинок на 600 квадратів з кількома терасами, літньою кухнею та охоронною він придбав в лютому 2014 року – незадовго до трагічних подій в Одесі.

Ще одна земельна ділянка, яка належить Гушану, розташована під Києвом. При цьому, вона має сількогосподарське призначення, а згідно з українським законодавством, мати такі землі можуть лише громадяни України.

Про наявність у Віктора Гушана другого, українського громадянства може свідчити також і те, що згідно з інформацією джерел журналістів у Державній прикордонній службі, у дні, коли Віктор Гушан приїжджав у Вилкове, державний кордон перетинав не іноземець, а громадянин України з таким ім’ям та прізвищем і датою народження. У Державній міграційній служби відмовились прокоментувати факт наявності в "придністровського" олігарха українського паспорту.