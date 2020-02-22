На кордоні з Румунією зірвано спробу контрабанди рекордної цього року партії сигарет на 2,5 млн грн, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Групу молодиків, які прямували з ношами в бік кордону, виявив прикордонний наряд відділу "Красноїльськ". З появою прикордонників чоловіки вдалася до втечі. Не зупинили їх навіть попереджувальні постріли угору. Однак під час переслідування правопорушників охоронцям кордону за допомогою службового собаки вдалося вийти на слід одного із утікачів. Мешканця Красноїльська прикордонники затримали близько опівночі.

Перевіряючи прилеглу до кордону територію на цьому напрямку групою реагування та резервом, що прибув на ділянку кордону, виявлено понад 50 пакунків із сигаретами різних марок. Загалом прикордонники виявили 146 ящиків підакцизного товару. За попередньою оцінкою вартість сигарет, затриманих військовослужбовцями Держприкордонслужби, становить 2-2,5 мільйони гривень.

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Щодо затриманого, то йому доведеться відповідати за спробу порушення державного кордону та злісну непокору законним вимогам представників Держприкордонслужби.

Зараз встановлюється його причетність до переміщення контрабандних сигарет та інших осіб, які можливо є його спільниками.