Не хотів цього робити, був п'яним, - учасник протестів у Нових Санжарах попросив вибачення у поліцейських за свою поведінку. ВIДЕО

"20 лютого 2020 року під час акції протесту жителів Нових Санжар один із чоловіків нецензурно висловлювався, принижуючи честь і гідність правоохоронців. Лайливі слова чоловік адресував поліцейському - бойовому офіцерові, нагородженому декількома високими нагородами. Правопорушник попросив вибачення за свою ганебну поведінку", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби МВС.

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"20 лютого я пішов на протест щодо того, аби люди з Уханя не заїхали в наше селище. Потім ми пішли випили і повернулися на акцію протесту. На протесті я підійшов до поліцейських і почав із ними заводитися в сутичках. Я їм почав говорити грубощі. Туди-сюди. Нецензурними словами я почав із ними розмовляти і розповідати, що вони не мають рації тощо. Дуже розкаююсь перед поліцейськими за те, що я так висловився. Я не хотів цього робити, був у стані алкогольного сп'яніння", - зазначає чоловік у зверненні.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

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Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.