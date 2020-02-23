Закревська закликає подивитися фільм "Кулі" про розстріли на Майдані: "Не "не все так адназначна". Не "невідомі снайпери", а "наші хлопчики", "свої" українські міліціонери. Тепер це поліція". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці пише адвокат сімей Небесної Сотні в справах Майдану Євгенія Закревська. Про це також йдеться у фільмі hromadske "Кулі", про який вона пише.
Публікуємо її пост.
"Кулі". Фільм hromadske.ua Nastya Stanko про кулі.
Кулі з тіл загиблого Максима Шимка і пораненого Svyatoslav Kolesnykov 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській.
Кулі, випущені із автоматів обвинувачених беркутівців Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, це одні і ті самі кулі.
Кулі, які вбили Максима Шимка і поранили Святослава Колеснікова, випущені із автоматів беркутівців - Сергія Зінченка і Павла Аброськіна.
Тих самих беркутівців, які сиділи на лаві підсудних у Святошинському суді і яких апеляційний суд випустив для обміну напередодні Нового року.
Фільм.
І історія, в якій, окрім цих двох поранень, є ще куля, що вбила Сергія Кемського... https://hromadske.ua/…/kuli-cikl-rozsliduvan-slidami-revoly… Теж з автомата, закріпленого за беркутівцем спецроти київського "Беркута".
Не "не все так адназначна". Не з готелю "Україна". Не "невідомі снайпери" - грузинські, литовські, американські, російські, які там ще, - не "свої у своїх", не "в обидва боки" і навіть не "рука Кремля".
А майже "наші хлопчики", "свої" українські міліціонери, яким платили заробітну плату з наших із вами податків.
Які просто "виконували наказ", "нас там не було", "ми оборонялись від збройного наступу залежно від політичної обстановки і коньюнктури".
І яких під акомпанемент "не все так адназначна", "чому так довго", "нічого не розслідувано", "доказів немає", під ваші мовчазні а часом і голосні "адабрямс" звільнили і обміняли два місяці тому.
Це ваша "рідна" міліція. Яка тепер - поліція.
Якій спочатку Аваков, а потім і ви всі сказали: "Усе ок, хлопці, так і треба".
Визнайте це нарешті.
P.S. Це геть не нова інформація. Все це і багато чого іншого розповідали і показували у відкритих судових засіданнях упродовж останніх чотирьох років у Святошинському суді. Ще й транслювали на ютубі".