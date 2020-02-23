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23.02.20 19:48

Якби Україна та Росія порозумілися між собою, це було б добре для всього світу, - Трамп. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп відправився з візитом до Індії. Під час посадки до вертольоту він відповів на питання ЗМІ.

Серед іншого, вони стосувалися відносин Росії і України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер журналіста VOX Аарона Рупора.

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"Ну, я б хотів побачити їх разом. Я думаю, що якби вони об'єдналися в тому сенсі, що порозумілися між собою, це було б добре, це було б добре для всього світу, якщо б Україна та Росія розробили якусь угоду, завдяки якій вони будуть жити (нерозбірливо) це було б дуже добре", - зазначив Трамп перед посадкою в вертоліт.

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