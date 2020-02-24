"Як же ви дістали з цими "Я", "Моє", "Мені": "Нафтогаз" опублікував мультик про свої премії. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний мультик пресслужба "Нафтогазу" опублікувала на сторінці в мережі Facebook.

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Один з персонажів співає: "Оууу, журба та сум". До нього підходить інший і пропонує заспівати пісню про "забуті перемоги", про "Нафтогаз" і "Газпром".

"Так там же зрада!" - каже перший персонаж.

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"Де? Вони хотіли натягнути нас на 80 ярдів! Але вийшло навпаки", - звучить йому у відповідь.

Перший персонаж говорить, що на цьому збагатяться юристи, другий персонаж відповідає йому, що за таку справу не шкода віддати і 5%.

"Ну не знаю, мені від цього ні гарче, ні холодно", - відповідає перший.

"Як же ви дістали з цими "Я", "Моє", "Мені". Спробуй уявити, що це стосується всіх!" - каже йому другий.

"Складно. Краще заспіваймо. ОУУ, журба ...", - каже перший.

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Нагадаємо, 20 грудня 2019 року Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператор ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років і буде мати можливість пролонгації ще на 10 років. Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.

Пізніше ПАТ "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз України" $2,9 млрд, присуджені Стокгольмським арбітражем у спорі про контракт на транзит.

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" проголосував за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом". Затверджений розмір бонусів становить 1% від суми виграшу (4,56 млрд доларів). Таким чином, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів.