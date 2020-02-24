Скалецька про причини протестів у Нових Санжарах: МОЗ інформував населення, але медіа сприяли виникненню недовіри. ВIДЕО

Про це Скалецька заявила в інтерв'ю 5 каналу, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми комунікацію вели, що ми підбираємо об'єкти в декількох місцях України, що вони мають відповідати всім безпечним умовам. Повністю наші дії комунікувалися і об'єкти, які розглядалися, вони були проаналізовані так само, як і цей, аналізувався епідеміологами і фахівцями. Він був запасним, коли ми зрозуміли, що не вдається розмістити людей в інших локаціях, то роботи, які необхідно було провести, почали поводити. Щодо інформування. Подивімося, що сталося. Ми інформували, ми розповідали наш алгоритм дій однаковий для будь-якого міста в Україні", - розповіла вона.

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"Наприклад, ми інформували, що маємо тест-системи в разі, якщо буде підозра на коронавірус, ще до евакуації, ми інформували про те, що в нас є фахівці, які здійснюють нагляд тощо, але що ми чули в медіа? Ми чули в медіа: "Ну, так, вони скажуть, що у них є тест-системи, але чи можемо ми їм вірити?" І щоразу, навіть коли ми інформували, медіа йшли в супровід таке, що ми все одно не довіряємо. Загальне інформування населення було, і було про те, що евакуація буде безпечною. Вибір місця, що б він змінив? Люди б вийшли раніше на вулиці, людей би швидше почали підбурювати, людей би ще більше накрутили і нагнали страху? Що б воно дало?" - зазначила Скалецька.

"Питання в тому, чи хочуть нас чути? Чи хотіли нас чути раніше, коли ми казали, що в Україні немає встановлених ні підозр, ні коронавірусу. А медіа могли чути: "Ми не віримо, їх переховують". І що завгодно, і коли нам так допомагають у лапках будь-які ютуб-канали, фейсбуки. Можна скільки завгодно виходити на різні брифінги, мені сидіти в телевізорі. Питання тільки в тому, чи хочуть нас почути?" - резюмувала Скалецька.

Міністерка зазначає, що на кожному пресбрифінгу МОЗ ішлося про те, що є вибрані місця, що вони відповідають усім вимогам. За її словами, в цьому медцентрі в Нових Санжарах постійно проводять якісь заходи, але їх не погоджують із громадою. Крім того, в житті людей з Нових Санжар нічого не змінилося і вони перебувають в безпечному середовищі.

Міністерка вважає, що комунікації було достатньо, просто МОЗ не хотіли слухати.

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За словами Скалецької, вона перебуває в одній будівлі з евакуйованими з Китаю: 2-3 поверх - евакуйовані з провінції Хубей, 4 поверх, де проживає Скалецька, - екіпаж літака та інший персонал.

За словами міністерки, питання продовження терміну обсервації із 14 до 27 днів залежить від рекомендацій ВООЗ.