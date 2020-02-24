На 179 окрузі зафіксовано розповсюдження "чорної" агітації проти кандидата в нардепи Юлії Світличної, - КВУ. ФОТО+ВІДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрновини", про це написав на своїй сторінці у фейсбуці генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель, опублікувавши відповідні відеоматеріали.













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"Фейкові листівки з підробленими вихідними даними намагалися розповсюджувати у Краснограді, Кегичівці, інших населених пунктах округу. Проте таких "агітаторів" було схоплено на гарячому, а правопорушенням вже займається національна поліція", – зазначив Кошель.

Гендиректор КВУ повідомив, що "агітатори" вже розповіли правоохоронцям і журналістам про можливих замовників та скільки грошей їм пропонували.

"Обіцяно 500 грн. Нібито представниками партії "Слуга народу"", - написав Кошель, нагадавши, що розповсюдження подібних матеріалів - це злочин, за який можливе покарання до 3 років позбавлення волі.

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Також КВУ закликав усіх виборців 179 округу надсилати йому всі відомі факти незаконної або сумнівної агітації.

З опублікованих КВУ матеріалів видно, що "чорна" агітація розповсюджувалася проти кандидата в депутати Юлії Світличної.

Раніше також повідомлялося про використання в 179 окрузі іншої технології - висунення клона. ЦВК зареєструвала двійника Юлії Світличної.