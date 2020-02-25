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25.02.20 17:02

У Дніпрі затримали чоловіків, які влаштували перестрілку на зупинці громадського транспорту 24 лютого, - Нацполіція. ВIДЕО

У Дніпрі поліція затримала учасників перестрілки на зупинці громадського транспорту, яка сталася 24 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Конфлікт між двома групами чоловіків виник 24 лютого близько 17:00 на вулиці Титова в Дніпрі. Учасники застосували пістолет травматичної дії, в результаті чого були поранені троє учасників перестрілки. Чоловіків доставили в лікарню, де їх одразу затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Учасники другої сторони конфлікту зникли з місця події. Надалі близько 2 ночі 25 лютого під час поліцейської спецоперації затримали ще двох учасників перестрілки.

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У Дніпрі затримали чоловіків, які влаштували перестрілку на зупинці громадського транспорту 24 лютого, - Нацполіція 01

Як розповіли в поліції, конфлікт мав побутовий характер: "Достовірно відомо, що конфлікт не пов'язаний з бізнес-інтересами, а сфери діяльності обох груп осіб вивчають слідчі". Тривають слідчо-оперативні заході для затримання всіх причетних до злочину.

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За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За хуліганські дії із застосуванням зброї всім учасникам конфлікту загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Сьогодні всім затриманим планується вручення повідомлення про підозру і обрання запобіжного заходу.

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