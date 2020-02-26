У російському Саратові двоє 14-річних підлітків планували через помсту напасти на школу і вбити 40 осіб. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету", про це повідомили в російській ФСБ.
У ФСБ зазначили, що підлітки перебували "в різних інтернет-спільнотах, що пропагують ідеологію масових убивств і суїциду".
Підлітків затримано на території одного із закинутих бомбосховищ, де вони зберігали в схованці обріз мисливської рушниці", - розповіли в спецслужбі, додавши, що затримані планували використати саморобні запалювальні суміші, рецепти яких знайшли в інтернеті.
На відео, яке опублікувала ФСБ, затримані заявили, що планували з помсти напасти на школу в травні 2020 року і вбити приблизно 40 осіб.
Про це говорить співучасник на допиті, відеозапис якого поширив Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ.
"Мені байдуже. Ігор приблизно розраховував на 40 осіб", - сказав один з підлітків, відповідаючи на запитання, яку кількість людей планувалося вбити.
За словами підлітка, він зацікавився ідеологією масових убивств у школах рік тому.
Оперативно-розшукові заходи та слідчі дії тривають.
Зазначається, що Слідчий комітет у Саратовській області завів кримінальну справу щодо приготування до вчинення групою осіб вбивства двох і більше осіб.
Минулого тижня ФСБ відзвітувала про запобігання двом терактам, які готували послідовники керченського стрільця. Незабаром двох підлітків 15 і 16 років заарештували у справі про підготовку терактів за те, що вони "розробили плани збройних нападів", вели в соцмережах і месенджерах "групи смерті" і "схиляли користувачів до аналогічних злочинів".
Нагадаємо, 17 жовтня 2018 року вдень у політехнічному коледжі в Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами. Загинула 21 людина, включно зі стрільцем, постраждало ще близько 70 осіб
Згідно з версією Слідчого комітету РФ, перед цим студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину, а пізніше вчинив самогубство.
Російське слідство порушило кримінальну справу за статтею "теракт", а потім перекваліфікувала на статтю "умисне вбивство".
Слідчі з'ясували, що Росляков почав готуватися до злочину понад півтора року тому - в січні 2017 року. Зокрема, 76-річна Галина Рослякова розповіла, що онук прийшов, щоб узяти свої дитячі знімки. Після цього з дому зникли 20 тисяч рублів, які вона відкладала на похорон.