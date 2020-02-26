"Там хоч одна слідча дія проводиться реально?": Труба, Іванова та Удовиченко пишуть пресреліз про обшуки на "Прямому". АУДIО

Відповідний запис опубліковано на телеграм-каналі "Трубу прорвало", передає Цензор.НЕТ.

Запис датовано 1 липня 2019 року.

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"Це історія про те, як Труба, його прессек Іванова і керівник патронатки Удовиченко писали пресреліз про те, що ДБР не проводить обшуки на "Прямому". Посеред розмови з'ясувалося, що вони проводять. І що ЗМІ вважають, що Портнов входить до слідчої групи ДБР, бо повідомляє про все раніше, ніж ДБР. Але, за словами Удовиченка, це нормально, тому що Портнов має "колосальні процесуальні права "в їхньому органі", - йдеться в повідомленні.

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Труба: Так, ми ось у двох соснах не можемо розібратися. Розповідай мені, що з тим телеканалом?

Іванова: Дивіться. Дзвонили двоє журналістів. Ми довго нічого не коментували.

Труба: Не хвиля журналістів пішла, а Портнов, напевно, написав на своєму телеграм-каналі.

Іванова: Портнов написав на своєму телеграмі, що на каналі "Прямий" проводяться обшуки. Журналісти всі читають Портнова.

Труба: О, а чого вони його читають. "У зв'язку зі значним суспільним резонансом повідомляємо таке. Державне бюро розслідувань сьогодні проводить низку слідчих дій в кримінальному провадженні щодо телеканалу "Прямий".

Іванова: Давайте напишемо - "але не обшуки".

Удовиченко: Ні, ні, ні.

Труба: Але вона сказала журналістам, що обшуки і виїмки не проводяться.

Удовиченко: Давайте тоді нічого не робити.

Іванова: Тоді нічого не пишемо.

Труба: Добре, там хоч одна слідча дія проводиться реально?

Удовиченко: Запит зараз Корецький зробить.

Іванова: Не бачу необхідності себе піддавати репутаційним ризикам ...

Удовиченко: Які такі репутаційні ризики?

Іванова: Зараз прив'яжуть до телеграма Портнова. Що там Портнов до слідчої групи входить. Уже пішло.

Удовиченко: Так він заявник у справі. Він заявник у справі.

Труба: А хто сказав, що він до слідчої групи входить? Крім Демішева?

Іванова: Хтось написав у фейсбуці або в коментарях, що підозріло, що Портнов знає інформацію про ...

Удовиченко: Так він заявник у справі. У нього процесуальні права є. У нього колосальний обсяг процесуальних прав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, раніше колишній заступник глави Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов стверджує, що співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки на телеканалі "Прямий".

Пізніше Державне бюро розслідувань підтвердило, що проводить обшуки на телеканалі "Прямий". У ДБР зазначили, оприлюднили інформацію про обшук у "зв'язку зі значним суспільним резонансом".

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