"Нам Європа дасть відповідь, що це політичне переслідування": слідчий ДБР Корецький розповідає Трубі про справу каналу "Прямий". АУДIО

Відповідний запис розміщено в телеграм-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

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"14 серпня Труба покликав керівника слідчого відділу ДБР Корецького та ще одного слідчого і заслухав справу щодо "Прямого" каналу. Як це не дивно, вони обидва повідомляють, що справа липова: зв'язку між власником Прямого Макеєнком і Порошенком немає і взагалі в Європі це назвуть "політичним переслідуванням", - йдеться в повідомленні.

Корецький: Прямий. Давай.

Труба: Номер?

Слідчий: 734

Труба: Реєстрація?

Корецький: 24.05

Труба: Теж Портнов?

Корецький: Так.

Труба: Фабула?

Слідчий: Звернення прокурора. На його думку під час купівлі-продажу акцій телеканалу "Прямий" відбувалися дії, які мають ознаку, передбачену статтею 212 ... Про ухилення від сплати податків взагалі важко щось сказати ... Він повинен був вказати, що сам Макеєнко не платить податки .. .

Корецький: Щодо Порошенка ми нічого тут не бачимо, крім Фінмона. Фінмон нібито нам говорить на наш запит, але неофіційно ...

Труба: Коли відбулася купівля?

Слідчий: Вона в 18 році. У березні, якщо не помиляюся. Тут момент такий, що сам зв'язок між Петром і Макеєнком, його дуже складно встановити.

Корецький: Через міжнародку потрібно.

Труба: Ви готували міжнародку?

Слідчий: Ми готували міжнародку ...

Труба: А скільки міжнародних спроб подали?

Слідчий: Три і два клопотання про міжнародні доступи.

Труба: Воно все вже у прокурорів?

Корецький: Так.

Труба: І ще ми не знаємо результату?

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Корецький: Ми говоримо з ними. Вони кажуть, що дуже сумнівно, тому що є ознаки політичного переслідування - скажуть у Європі про це. Таку маячню говорять. Я кажу: дурниці кажуть прокурори. Ви підписуйте. Ми направимо туди і побачимо, що нам Європа пришле. Тому що на точку зору прокурорів - нам Європа дасть відповідь, що це політичне переслідування. Тому що тут типу немає легалізації. Ну, якщо немає? Тут 212, ми ж виписали.

"Через пів години в кабінет заходить ще один слідчий. Корецький при цьому говорить сакраментальну фразу, що свідчить про те, хто нарізає завдання в цій справі:"Андрій". Оскільки він переходить на російську мову, очевидно Портнов (хоча не виключено, що Смирнов або Богдан)", - йдеться в повідомленні каналу" Трубу прорвало ".

Корецький: Обсяги просто величезні. І саме коли я йому кажу, Андрій, просимо вас: хоча б дайте нам, щоб обшук, тих людей, адреси ... Якесь двовладдя.