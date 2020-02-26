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26.02.20 11:02

Пес прикордонників допоміг виявити майже 20 кг наркотиків у запасному колесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українця, який повертався на батьківщину з Польщі, зупинили в пункті пропуску "Грушів" у Львівській області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

На авто відреагував службовий собака, сказано в повідомленні.

"В результаті перевірки прикордонники дістали з мікроавтобуса "Мерседес" запасне колесо. В ньому наш співвітчизник перевозив пакети з речовиною. Експрес-аналіз показав, що ця речовина, швидше за все, є канабісом", - повідомили в пресслужбі.

У повідомленні сказано, що всього було виявлено "майже 20 кг сіро-зеленої речовини".

Прикордонники повідомили про цей факт відповідні органи.

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Пес прикордонників допоміг виявити майже 20 кг наркотиків у запасному колесі 01Пес прикордонників допоміг виявити майже 20 кг наркотиків у запасному колесі 02
Пес прикордонників допоміг виявити майже 20 кг наркотиків у запасному колесі 03Пес прикордонників допоміг виявити майже 20 кг наркотиків у запасному колесі 04

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