Російський восьмикласник ударив ножем вчительку алгебри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Напад на педагога стався в Ульяновську, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Улпресса".

"Він зайшов до класу спокійно з ножем у руках, підійшов прямо до вчительки і штрикнув ножем. Вона відштовхувалася, але зазнала поранення. Потім він, виходячи з класу, кинув ніж на третій ряд, до кінця класу", - повідомив очевидець події.

"Цей учень був найспокійнішим", - додав інший школяр.

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На відео з камер спостереження видно, як підліток вибігає зі школи після нападу на вчительку.

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Незабаром юнака затримали за місцем проживання. За фактом замаху на вбивство порушено кримінальну справу (за ч.3 ст.30, п. "і" ч.2 ст. 105 КК РФ).

"Наразі на місці працюють інспектори у справах неповнолітніх, співробітники слідчих і наглядових органів. Встановлюються всі обставини події. Підліток на обліку не перебував", - повідомили в регіональному управлінні МВС.

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У телеграм-каналі "ПП Ульяновськ" повідомили, що в учня був давній конфлікт із педагогом.

"Давній конфлікт із педагогом, плюс за хлопцем давно помічали психічну нестабільність. На тлі особистих переживань напав на вчительку, яка його нібито труїла", - пише "ПП Ульяновськ".

У профілі підлітка в соцмережах безліч фото американських і російських школярів, які вчинили напади на вчителів і однокласників. Останній статус учня містить цитату американського підлітка, який розстріляв учнів своєї школи, Еріка Харріса.





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