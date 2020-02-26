"Захист російськомовних" і "правда" про Другу світову війну, - Путін озвучив свої пропозиції до російської конституції. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це він заявив на зустрічі з робочою групою з підготовки змін до конституції РФ.

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За його словами, у Росії нібито намагаються "вкрасти" перемогу у Другій світовій війні. Він заявив, що Москва має "активно протистояти" таким спробам.

"І буде доречно це так, акуратно, відобразити і в основному законі країни", - заявив Путін.

Крім того, він підтримав закріплення в конституції захисту російськомовних за кордоном.

"У нас справді багато наших людей, які за кордоном проживають, і дійсно там неважливо вже, якої етнічної групи особи, якої національності, за кордоном всі вони - росіяни... Тому наше завдання - і захищати їх, і підтримувати з ними зв'язки", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в конституції Росії можуть закріпити довічну недоторканність Путіна. При цьому в країні діє федеральний закон, який забороняє переслідування колишніх президентів.

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