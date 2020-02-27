Наголошую – завтра я прибуду на допит сам, попри те, що ці переслідування – політично вмотивовані, - Порошенко. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Порошенка в Фейсбук.

"Майже рік, як проти мене фабрикують десятки справ. Всі ці титанічні зусилля завершилися великим "пшиком". Нічого не знайшли і певен – не знайдуть. Інакше й бути не може. І як Президент, і як громадянин я завжди дотримувався і дотримуюсь законів.



Наголошую – завтра я прибуду на допит сам, попри те, що ці переслідування – політично вмотивовані. Попри те, що сьогодні ми отримали рішення Вищого антикорупційного суду, прозоро сформованого за участі міжнародних експертів, яким визнано, що влада віддає незаконні накази щодо мого політичного переслідування", - заявив Порошенко.



"Влада не здатна дати людям хліба. Тому на завтра режисери 95-го кварталу підготували шоу. За незаконним "рішенням суду", і це буде доведено у Європейському Суді, яке було замовлено з Офісу Президента, вона має забезпечити мою примусову доставку на допит до ДБР у якості свідка. Їм потрібне щось гучне, феєричне… Щоб відволікти увагу від головного: вони недієздатні і неспроможні відповісти на жоден виклик з тих, які стоять перед країною", - підкреслює політик.



"Європейська Солідарність" є головною європейською і українською опозицією до некомпетентної влади, нездатної дати відсіч російському реваншу. І днями, до речі, підозру оголосили нашій депутатці Софії Федині – лише за критику президента", - зазначає лідер партії "ЄС".



Тиск і залякування не змінять нашої позиції на захист європейського та євроатлантичного вибору. Ми сильні, і гідно пройдемо будь-які випробування. Ми не себе захищаємо, а Україну. Бо Україна для нас понад усе. Слава Україні!", - сказав Порошенко.

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