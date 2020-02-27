Біля кордону з Угорщиною на Закарпатті контрабандисти влаштували провокацію, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Автомобіль марки Mitsubishi Pajero, який швидко рухався в бік держкордону, зауважив прикордонний наряд, який ніс службу на спостережній вишці. Перед загороджувальним парканом автомобіль зупинився, з нього вийшли шестеро осіб. Деякі з них нецензурно лаялися і погрожували прикордонному наряду. Інші почали ламати інформаційні знаки і загороджувальний паркан.

До місця події була викликана група реагування.

Вимогу прикордонників про припинення правопорушення та надання для перевірки документів чоловіки проігнорували. Зате продовжили нецензурною лайкою ображати і погрожувати військовослужбовцям зі складу наряду. Після цього злочинці сіли в машину і спробували утекти. Щоб зупинити втікачів, прикордонники здійснили попереджувальні постріли вгору.

До місця події викликали співробітників Нацполіції. Зловмисників затримали, ними виявилися громадяни України, жителі Виноградівського району. Слід зазначити, що за зовнішніми ознаками особи перебували в стані алкогольного сп'яніння. Раніше вони неодноразово потрапляли в поле зору прикордонників під час спроб переміщення через кордон тютюнових виробів.

Всіх правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 185-10 КУпАП. Оскільки в одного із затриманих були відсутні документи, що засвідчують особу, його притягнули до відповідальності і за ст. 202 КУпАП "Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон або режимних правил у контрольних пунктах в'їзду/виїзду". Справу направлено до суду.