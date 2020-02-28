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28.02.20 10:00

"Путін заплатить за вбивства", - активісти пікетували генконсульство РФ у Стамбулі через загострення ситуації в Сирії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під генеральним консульством РФ у Стамбулі зібралися люди, обурені нападом російських військ на збройні сили Туреччини в сирійському регіоні Ідліб.

Про ситуацію в Стамбулі розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Люди скандують: "Путін - убивця", "Ви відповісте за смерть героїв", - написав він.

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Мітингувальники звинувачують Росію в підтримці сирійського режиму та ескалації конфлікту, пише РБК-Україна.

Протестувальники скандували зокрема "Росія - вбивця, Путін - убивця", "Путін заплатить за вбивства", "Сирія буде могилою для Росії". У зв'язку з протестами в Стамбулі поліція вжила додаткових заходів безпеки, оточивши будівлю посольства РФ в Анкарі металевими загородженнями.

Путін заплатить за вбивства, - активісти пікетували генконсульство РФ у Стамбулі через загострення ситуації в Сирії 01
Путін заплатить за вбивства, - активісти пікетували генконсульство РФ у Стамбулі через загострення ситуації в Сирії 02
Путін заплатить за вбивства, - активісти пікетували генконсульство РФ у Стамбулі через загострення ситуації в Сирії 03
Путін заплатить за вбивства, - активісти пікетували генконсульство РФ у Стамбулі через загострення ситуації в Сирії 04

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