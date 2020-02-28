Найкращі ліки від коронавірусу - цибуля, сало і часник, - Данілов. ВIДЕО

"Я вам хочу сказати: найкращі ліки від коронавірусу - цибуля, сало і часник", - сказав Данілов в ефірі "1+1", передає Цензор.НЕТ.

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Секретар РНБО сказав про це, розповідаючи про продаж ліків в Україні безвідносно до коронавірусу.

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"Потрібно, щоб держава встановила контроль за проходженням всіх ліків, починаючи від виробника і закінчуючи останнім аптечним складом. Саме цим питанням ми зараз займаємося, але зрозумійте: опір дуже-дуже шалений, бо люди на цьому заробляють великі гроші ... У нас сьогодні в країні вже розробляється система тотального контролю за лікарськими засобами", - заявив Данілов.

Пізніше секретар РНБО наголосив, що алкоголь як ліки він вживати не радить.