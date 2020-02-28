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28.02.20 12:32

Десятки сирійських біженців прямують до кордону Туреччини та Євросоюзу. ВIДЕО

З минулої ночі десятки нелегальних іммігрантів стікаються в турецьке місто Едірне на кордоні з Туреччиною, прямуючи пішки до Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Anadolu.

Раніше Туреччина вирішила не заважати сирійським біженцям потрапити до Європи і відкрила кордони.

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Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

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