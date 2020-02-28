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28.02.20 21:44

Всім, хто прибуває в Україну, вимірюють температуру, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Заходи проти проникнення коронавірусу на територію країни проводять на всьому кордоні. За три доби температуру перевірили майже у 160 тисяч осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Вимірювати температуру тим, хто прибувають в Україну, прикордонники почали 25 лютого.

"З 27 лютого температурний скринінг здійснюється також на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил і на адмінмежі з окупованим Кримом", - повідомили в пресслужбі.

Температуру вимірюють за допомогою пірометра - цей прилад дозволяє визначити її на відстані до 15 см від відкритій ділянці шкіри. Така перевірка не створює черг на кордоні, зазначили в ДПСУ.

"Всі пункти пропуску, контрольні пункти в'їзду/виїзду забезпечені необхідними приладами, а персонал - захисним спорядженням", - додали в пресслужбі.

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Якщо температура в порядку, прикордонники ставлять позначку у в'їзному талоні і направляють людей на паспортний контроль. Якщо температура підвищена - направляють у санітарну зону на додаткову медичну перевірку.

"Всього за три доби прикордонники здійснили температурний скринінг майже 160 000 осіб", - зазначили в пресслужбі.

Всім, хто прибуває в Україну, вимірюють температуру, - Держприкордонслужба 01
Всім, хто прибуває в Україну, вимірюють температуру, - Держприкордонслужба 02
Всім, хто прибуває в Україну, вимірюють температуру, - Держприкордонслужба 03
Всім, хто прибуває в Україну, вимірюють температуру, - Держприкордонслужба 04
Всім, хто прибуває в Україну, вимірюють температуру, - Держприкордонслужба 05
Всім, хто прибуває в Україну, вимірюють температуру, - Держприкордонслужба 06
Всім, хто прибуває в Україну, вимірюють температуру, - Держприкордонслужба 07
Всім, хто прибуває в Україну, вимірюють температуру, - Держприкордонслужба 08

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