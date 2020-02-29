Росіянка вбила чоловіка і двох гостей у свій день народження, виливши на них сухий лід. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

28 лютого Діденко святкувала 29-й день народження в банному комплексі "Дев'ятий вал" у Москві. На вечірці було близько 18 гостей. У якийсь момент двоє з них висипали в басейн приблизно 30 кілограмів сухого льоду.

На відео, знятому в момент події, видно, що перед тим, як висипати сухий лід у воду, гості наділи захисні костюми і маски. Після цього троє з них стрибнули в басейн. Двоє померли на місці (знепритомніли і потонули), третій (чоловік блогерки Валентин Діденко) помер в реанімації.

Сухий лід - це діоксид вуглецю, який при взаємодії з водою швидко переходить в газоподібний стан (тобто перетворюється на вуглекислий газ). У високій концентрації вуглекислий газ здатний викликати втрату свідомості і задуху.

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