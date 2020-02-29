Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
29.02.20 22:34

Троє росіян померли після купання в басейні із сухим льодом на дні народженні блогерки. ВIДЕО

28 лютого в московському банному комплексі під час дня народження блогерки Катерини Діденко загинули три людини, включно з її чоловіком. Це сталося через те, що в басейн висипали близько 30 кілограмів сухого льоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

28 лютого Діденко святкувала 29-й день народження в банному комплексі "Дев'ятий вал" у Москві. На вечірці було близько 18 гостей. У якийсь момент двоє з них висипали в басейн приблизно 30 кілограмів сухого льоду.

На відео, знятому в момент події, видно, що перед тим, як висипати сухий лід у воду, гості наділи захисні костюми і маски. Після цього троє з них стрибнули в басейн. Двоє померли на місці (знепритомніли і потонули), третій (чоловік блогерки Валентин Діденко) помер в реанімації.

Сухий лід - це діоксид вуглецю, який при взаємодії з водою швидко переходить в газоподібний стан (тобто перетворюється на вуглекислий газ). У високій концентрації вуглекислий газ здатний викликати втрату свідомості і задуху.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіла двох дітей виявили рятувальники під час ліквідації пожежі в житловому будинку на Волині, - ДСНС. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100