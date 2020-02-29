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29.02.20 22:48

В Ірані підпалили лікарню через чутки про можливе розміщення у ній пацієнтів із коронавірусом. ВIДЕО

В іранському місті Бендер-Аббас місцеві жителі підпалили лікарню, куди з міста Кум, що вважається епіцентром епідемії COVID-19, могли привезти заражених коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "DW".

Пожежу незабаром загасили, про жертв і постраждалих не повідомляється.

Представники медичної установи заперечують, що в ній є хворі з SARS-CoV-2. Повідомлення про це раніше поширилися в іранських соцмережах.

Станом на 29 лютого в світі зареєстровано 85 187 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 924 - летальні. Одужали вже 39 545 людей.

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