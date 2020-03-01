Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
01.03.20 14:11

Уночі в Одесі горіла пам'ятка архітектури: понад 40 людей евакуювали, одна жінка потрапила до лікарні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пожежа сталася в будівлі 1832 року на вулиці Грецькій. Займання виникло в комунальній квартирі на третьому поверсі, невдовзі полум'я перекинулося на дах.

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 23:34. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

"З місця пожежі підрозділом ДСНС врятовано 12 осіб та евакуйовано шляхом самостійного виходу 30 осіб. У 00:38 пожежу локалізовано та о 1:04 ліквідовано на площі 50 кв. м. Унаслідок пожежі постраждала громадянка, 1993 року народження. Жінка отруїлася продуктами горіння. Її госпіталізовано до ООКЛ", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Пожежа на військовому полігоні на Чернігівщині: постраждало 3 осіб

За словами пожежників, гасити вогонь заважав мотлох на горищі. Причину пожежі та розмір завданих збитків наразі з'ясовують.

Будинок, в якому сталася пожежа, - пам'ятка архітектури (Прибутковий будинок Маврокордато). Він був побудований в 1832 році.

Уночі в Одесі горіла памятка архітектури: понад 40 людей евакуювали, одна жінка потрапила до лікарні 01
Уночі в Одесі горіла памятка архітектури: понад 40 людей евакуювали, одна жінка потрапила до лікарні 02
Уночі в Одесі горіла памятка архітектури: понад 40 людей евакуювали, одна жінка потрапила до лікарні 03
Уночі в Одесі горіла памятка архітектури: понад 40 людей евакуювали, одна жінка потрапила до лікарні 04
Уночі в Одесі горіла памятка архітектури: понад 40 людей евакуювали, одна жінка потрапила до лікарні 05
Уночі в Одесі горіла памятка архітектури: понад 40 людей евакуювали, одна жінка потрапила до лікарні 06
Уночі в Одесі горіла памятка архітектури: понад 40 людей евакуювали, одна жінка потрапила до лікарні 07
Уночі в Одесі горіла памятка архітектури: понад 40 людей евакуювали, одна жінка потрапила до лікарні 08
Уночі в Одесі горіла памятка архітектури: понад 40 людей евакуювали, одна жінка потрапила до лікарні 09
Уночі в Одесі горіла памятка архітектури: понад 40 людей евакуювали, одна жінка потрапила до лікарні 10

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100