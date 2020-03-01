Уночі в Одесі горіла пам'ятка архітектури: понад 40 людей евакуювали, одна жінка потрапила до лікарні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 23:34. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

"З місця пожежі підрозділом ДСНС врятовано 12 осіб та евакуйовано шляхом самостійного виходу 30 осіб. У 00:38 пожежу локалізовано та о 1:04 ліквідовано на площі 50 кв. м. Унаслідок пожежі постраждала громадянка, 1993 року народження. Жінка отруїлася продуктами горіння. Її госпіталізовано до ООКЛ", - сказано в повідомленні.

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За словами пожежників, гасити вогонь заважав мотлох на горищі. Причину пожежі та розмір завданих збитків наразі з'ясовують.

Будинок, в якому сталася пожежа, - пам'ятка архітектури (Прибутковий будинок Маврокордато). Він був побудований в 1832 році.



















