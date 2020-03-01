Військові медики врятували пітбуля Капрала, який підірвався на міні в зоні ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Історію порятунку Капрала розповідає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Чорного пітбультер'єра військові підібрали під Ясинуватою влітку 2016 року ще цуценям.

"Тоді людей з села евакуювали, а тварина залишилася сама. Він був весь в лишаях, худий. Тоді командир взводу Мічман його виходив. Тому він, мабуть, так до людей і ставиться. Всіх людей любить, особливо які в формі", - розповідає військовослужбовець Євген.

В кінці грудня пес підірвався на розтяжці.

"Прибіг наш боєць і сказав, що в кущах лежить поранений Капрал. Потім, як годиться, поки я накладала оклюзійну пов'язку, інші перев'язували, знеболювали. Спасибі всім в підрозділі, не розгубилися, відразу організували носилки, знайшли машину і повезли його в цивілізацію. Втім, там місцеві ветеринари відмовилися нас приймати. Тоді ми вирішили його направити в "людський госпіталь". Капрал, насправді, наш повноцінний боєць", - розповіла військовий медик Олена.

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Життя Капралові в госпіталі рятували анестізіолог, сестра-анестезист, військовий медик і спеціально викликаний для цього з іншого підрозділу колишній ветеринар. Операція тривала близько 5 годин.

"Було багато ран, які потрібно було почистити, обробити, плюс поранення черевної порожнини, там треба було провести ревізію. Ми мали дуже хорошого і досвідченого анестезіолога, тому все прекрасно вийшло. Дуже багато було уламків, навіть не уламків, а шматків дерева, мабуть, розтяжка була біля дерева. І вся грудна клітка була розколота, саме палицями і гілками, ми безпосередньо з плевральної порожнини діставали палиці, і в м'язах теж вони застрягли. Все це ми почистили", - згадує колишній ветеринар, а тепер бойовий медик евакуації Марія Щанкіна.

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Уже після поранення Капрал повернувся на позицію. За місяць пса "виходили", і він повернувся в стрій.

"Можливо, він цим комусь з нас життя врятував. Тому що це, дійсно, не наша розтяжка була. Або хтось до нас ставив, або ... хто знає", - говорить військовослужбовець Євген.