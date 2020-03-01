Тейлор про відкриття справи щодо тиску Джозефа Байдена на Шокіна: "Україна має бути дуже обережною". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Сподіваюся, що ця ситуація не зашкодить двопартійній підтримці. Сподіваюся, її розглянуть як нормальну процедуру правоохоронних органів. Але Україна має бути дуже обережною, щоб не поставити під загрозу двопартійну підтримку", - сказав Тейлор.

"Я говорив своїм українським друзям знову і знову, що найважливіше стратегічне досягнення, яке Україна має в США - це двопартійна підтримка. Вона золота. Більшість питань у цьому місці - суперечливі, і не мають підтримки обох партій. В Україні вона є, і її не можна ставити під загрозу. Українці не хочуть вплутуватися в нашу політику, так само як ми не хочемо вплутуватися в українську, це дуже важливо. Українському уряду слід керуватися цим - і переконатися, що вони не втручаються в нашу політику", - сказав Тейлор.

Нагадаємо, раніше адвокат ексгенпрокурора Віктора Шокіна Олександр Телешецький заявив, що Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження про тиск на його підзахисного з боку з боку ексвіце-президента США Джозефа Байдена.