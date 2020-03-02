29 млн українців підписали декларації із сімейними лікарями, - Скалецька. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила глава МОЗ Зоряна Скалецька.

"Маючи направлення сімейного лікаря, можна буде отримувати оплачену державою амбулаторну і стаціонарну медичну допомогу, хірургічне втручання, пройти обстеження, зробити вакцинацію, аналізи, діагностику, отримати ліки. На сьогодні вже 29 млн українців уклали декларацію із сімейним лікарем. Звертаюся до тих, хто цього ще не зробив, – обрати свого сімейного лікаря", - заявила вона.

За її словами, сімейний лікар буде порадником і підтримкою для того, щоб люди були здорові і менше хворіли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людей із підозрою на коронавірус в Україні лікують за рахунок держави, - Скалецька