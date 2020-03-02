На Житомирському бронетанковому заводі закупили за держкошти запчастини за завищеною в 2,7-5 разів вартістю, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За версією досудового слідства, навесні минулого року чиновники держпідприємства, яке входить до структури "Укроборонпрому", оголосили конкурсні торги на закупівлю деталей на загальну суму понад півтора мільйона гривень. Переможцем тендеру, оголошеного у межах Державного оборонного замовлення, стала комерційна структура із Київського регіону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Під час перевірки документації співробітники СБ України встановили, що умови конкурсних торгів були штучно сформовані для перемоги заздалегідь визначеної бізнес-структури. Зокрема, до тендера було допущено лише двох учасників, обидва з ознаками фіктивності. Єдиний конкурент фірми-переможця пов’язаний із ним через третю комерційну структуру і має спільний персонал. Контррозвідники спецслужби задокументували, що ціни на запчастини були завищеними у 2,7-5 разів від закупівельної вартості.

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Сертифікати на продукцію, за умовами тендера, також мали відповідати критерію виробництва у США. Натомість документи мають ознаки фальсифікації – в інформаційних базах власником бренда фірми, що проводила сертифікацію, є РФ, а безпосереднім виробником продукції - одна з країн Східної Азії.

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За висновками профільних експертів, використання цих деталей могло призвести до передчасного виходу з ладу бронетехніки, що передається Збройним Силам України

За попередніми даними розслідування, через зловживання чиновників держпідприємства вартість закупівель невиправдано збільшилась на 750 тисяч гривень державних коштів.

Правоохоронці провели обшуки на держпідприємстві та за місцями реєстрації фіктивних фірм-учасниць тендерної оборудки у Київській області. Вилучено оригінали тендерної документації, фінансово-бухгалтерські документи, печатки всіх суб’єктів господарської діяльності учасників оборудки, специфікації, що стосуються закупівлі і порядку використання деталей, комп’ютерну техніку, а також майже 400 тисяч гривень у національній та іноземній валюті.













Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Документування оборудки здійснювалось співробітниками Управління СБ України в Житомирській області спільно зі Слідчим управлінням ГУ Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Житомирського гарнізону.