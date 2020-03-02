Мінкульт презентував телеканал "Дім" для окупованих територій - "на цьому каналі буде йти найпреміальніший контент". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТБ.

Участь у презентації взяли в.о. гендиректора телеканалу UATV Юлія Островська, перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук, заступник голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, а також заступники голови Офісу президента Юрій Костюк та Кирило Тимошенко.

Новий телеканал веде мовлення з 1 березня в тестовому режимі.

"54% на окупованих територіях не мають доступу до українських телеканалів, а 43% - до українських сайтів", - заявила Островська.

За її словами, одна з цілей каналу - "деокупація свідомості" українських громадян.

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"Ми провели переговори з усіма великими гравцями на телеринку і домовилися, що на цьому каналі буде йти найпреміальніший контент - зокрема, серіали, спортивні трансляції тощо", - розповів Тимошенко.

Він додав, що найближчим часом на каналі "Дім" планують запустити власні новини і ток-шоу. Впродовж двох років він повністю повинен вийти на власне виробництво, запевняє заступник голови ОП.

"Оскільки канал транслює контент інших медіагруп, він транслюється тільки в цифровому телебаченні. На супутнику і в кабелі буде тільки тоді, коли буде власне виробництво", - уточнив він.

Потураєв пояснив, що цей канал створили на базі іномовлення UATV, а не на базі каналів "UA Донбас" і "UA: Крим", бо в іншому випадку його не можна було наповнювати контентом провідних медіагруп.

Щодо мови каналу "Дім" Тимошенко заявив: "У нас не стоїть питання, якою мовою вестиме мовлення канал. Ведучі і гості спілкуватимуться як російською, так і українською".