"Робочих варіантів кілька, вони напрацьовуються", - Стефанчук про кадрові зміни в Кабміні. ВIДЕО

Про це 2 березня в ефірі телеканалу ICTV заявив перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

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"Я не виключаю, що серед іншого на цьому етапі будуть зроблені серйозні кадрові висновки. Робочих варіантів кілька, вони напрацьовуються", - сказав він.

За словами першого віцеспікера, підставою для змін може стати інформація, озвучена під час проміжного звіту Кабміну минулого тижня.

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"Буде надана оцінка тим блокам, що не справляються ... Хочу підкреслити: для президента Володимира Зеленського немає якихось "близьких", "своїх", "чужих", у нього є люди, які виконують його програму, є люди, які не справляються", - підкреслив Стефанчук.