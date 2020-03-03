Російські пропагандисти з Серакіба: "По штурмовій групі вдарив безпілотник, машина "швидкої" знищена ракетою - "гуманні" методи війни від турків". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В мережі опубліковано відео, на якому видно, як колона танків і бронемашин, які належать режиму (включно з його московськими союзниками) повністю знищена за допомогою БЛА.

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Російські пропагандисти ANNA-News (співробітники цього агентства неодноразово висвітлювали війну на Донбасі на стороні гібридних військ РФ) також скаржаться, на активність турецьких БЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Асадити за підтримки авіації РФ взяли під контроль місто Саракіб у Сирії

"Турецькі безпілотники продовжували чергувати в небі, але їхня активність після роботи сирійської ППО значно зменшилася. Та й урядові сили зробили висновки з недавніх невдач. Набравшись сміливості, ми вирішили взяти участь в зачистці міста Серакіб ... Одна зі штурмових груп пішла вперед, і по ній вдарив безпілотник. Поранених і вбитих приїхав забирати пікап. Але його спіткала та ж доля - дуже нагадує тактику снайперів. Один з поранених зміг забігти до нас в будинок, і ми стали його перемотувати. Осколок влучив у ногу, кров вдалося зупинити. Тут побачили, що під'їхали машина "швидкої", і вона була відразу ж знищена ракетою. Такі ось "гуманні" методи ведення війни від турків. Наш квадрат стали сильно накривати "Артою", "клали" близько - метрів за 15 від будівлі. Так і довелося сидіти з нашим мимовільним знайомим і слухати "вхідні". Але тут нарешті включилася "своя арта". І поки між "нашою" і "ненашою" йшла дуель, ми всі змогли вибратися. Під кінець дня група, з якою йшли, дісталася до північної околиці Серакіба", - описали те, що відбувається, російські пропагандисти.





Як повідомлялося раніше, сили Башара Асада спільно із загонами радикального угруповання за підтримки російської авіації "Хезболла" захопили місто Саракіб на північному заході Сирії.

Раніше міністр оборони Туреччини відзвітував про хід операції "Весняний щит", яку ця країна проводить в сирійській провінції Ідліб. За його словами, на сьогоднішній день турецькі сили знищили два бойові літаки режиму, два безпілотники, вісім вертольотів, п'ять систем ППО, 135 танків, 86 гармат і гаубиць, 16 ПТРК і мінометів, 77 БТР, дев'ять складів боєприпасів, а також 2557 бойовиків режиму Асада.