Виявлення першого випадку зараження коронавірусом COVID-19 в Україні, - брифінг заступника голови МОЗ Ляшка. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на спеціальному брифінгу розповів про подробиці виявлення вірусу і роботу медиків з першим хворим на коронавірус.

"Сьогодні в Україні підтверджено перший випадок коронавірусу", - сказав Ляшко.

За його словами, станом на понеділок було чотири випадки підозри на захворювання коронавірусом, один з яких і підтвердився.

Зараз проводиться робота з колом оточення особи з підтвердженим коронавірусом. "І це коло невелике", - зазначив Ляшко.

Головний санлікар України розповів, що хворий - чоловік, який повернувся з Італії, де вони з дружиною подорожували. Після повернення вони самоізолювалися, і через два дні у чоловіка були виявлені симптоми коронавірусу. Чоловік був доставлений у госпітальну базу, визначену Управлінням МОЗ в Чернівецькій області.

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Симптоми у хворого з'явилися 28 лютого, госпіталізація відбулася 29 лютого, а в понеділок, 2 березня, ввечері - підтверджено коронавірус.

У дружини хворого якихось симптомів не спостерігається.