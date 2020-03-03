Туреччина вперше в історії використовувала "рої безпілотників" у Сирії. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це стало військовою новинкою, яка продемонструвала технологічну майстерність Анкари на полі бою. Глава турецького оборонпрому Ісмаїл Демір опублікував відеозапис принципу роботи "роїв" ударних безпілотників.

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У відповідь на сирійський авіаудар, в результаті якого загинули 33 турецькі військові, Анкара розгорнула і використовувала для скоординованих дій безпрецедентну кількість безпілотників.

Вперше в історії "рої" безпілотників дали змогу взяти під контроль таку велику територію.

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