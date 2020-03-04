Як Росія намагається загнати Зеленського в нормандський формат. ВIДЕО

Так чому президент поставив на зеро і тому програє? Як Росія намагається перетворити Зеленського на собаку Павлова в нормандському форматі?

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, 1 березня 2020 року поблизу населеного пункту Нижньотепле Станично-Луганського району був відкритий вогонь з протитанкового керованої ракети (ПТКР) по військовому вантажному автомобілю, який розвозив продукти харчування. В результаті ворожих обстрілів один український захисник загинув, троє військовослужбовців Об'єднаних сил були поранені і ще три людини дістали бойові ураження.

Раніше Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не підтвердив плани провести наступну зустріч у "нормандському форматі" в квітні. За його словами, без закріплення "особливого статусу" Донбасу зустрічі в "нормандському форматі" не буде.

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