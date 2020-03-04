Довго на посаді і добре розбирається: "слуга народу" Корнієнко пояснив збереження Авакова головою МВС. ВIДЕО

Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради повідомив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

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"Плюс того, що міністр довго на посаді в тому, що він добре розбирається в цій сфері. Він може брати відповідальність. І конкретно кажучи про Арсена Борисовича, він має необхідний рівень роботи правоохоронної системи в своїй галузі", - сказав політик.

Він пояснив, що МВС, поліція, Держприкордонслужба та Держслужба надзвичайних ситуацій "в принципі, працюють в штатному режимі і особливих нарікань немає".

З мінусів же такого кадрового рішення Корнієнко зазначив негативний рейтинг, який "накопичується через те, що реформу все-таки треба було довести до кінця", а також через "політичні атаки конкурентів".

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Нагадаємо, 9 серпня 2019 року Верховна Рада залишила Авакова на посаді глави МВС. У "Слузі народу" заявили, що він залишається на посаді на пів року під особисту відповідальність президента Володимира Зеленського.

10 жовтня 2019 року Зеленський під час пресмарафону заявив, що у Авакова є випробувальний термін до кінця року, щоб "принести реальні справи".

6 лютого 2020 року Зеленський, відповідаючи на запитання про можливе закінчення випробувального терміну Авакова, заявив, що чекає результатів у резонансних справах, згадавши справи про вбивство Павла Шеремета і Катерини Гандзюк.

Вчора на закритому засіданні фракції "Слуги народу" Зеленський заявив, що Аваков залишиться на цій посаді тому, що "він один з найбільш ефективних чиновників".

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