На коронавірус в Україні перевіряють ще 6 осіб, люди ізольовані, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході брифінгу в Києві в середу.

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"В Україні перебувають на обстеженні шість підозр на коронавірусну інфекцію. Цих людей ізольовано. Деякі зразки біоматеріалу вже у референс-лабораторії Центру громадського здоров'я, деякі буде доставлено протягом середи", - сказав він.

Водночас Ляшко повідомив, що стан госпіталізованого в Чернівцях із коронавірусом чоловіка задовільний.

"Жодних симптомів пневмонії немає, кашель послаблюється, температури немає. Він перебуває під наглядом лікарів і надалі перебуватиме в ізоляції", - сказав заступник міністра.

Він також наголосив, що за попередню добу температурний скринінг провели понад 111 тис. людей на пропускних пунктах.

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"Ми вдячні Державній прикордонній службі, яка допомагає здійснювати температурний скринінг. Вони працюють із нашими епідеміологами й у разі виявлення підвищеної температури оперативно реагують", - сказав Ляшко.

Окрім цього, він наголосив, що специфічної терапії для лікування хворих із вірусом Covid-19 немає, хворим надають симптоматичне лікування.

"Ми рекомендуємо сімейним лікарям розпочинати лікування і здійснювати медико-санітарне спостереження за кожним випадком. У разі масового поширення госпіталізація буде необов'язковою. Якщо будуть поодинокі випадки, ми здійснюватимемо госпіталізацію для локалізації вірусу", - зазначив заступник міністра.

Крім того, Ляшко повідомив про домовленість із Міністерством закордонних справ щодо перевірки інформації про наявність українців на німецькому круїзному лайнері, що перебуває на карантині біля берегів Норвегії.

Заступник міністра зазначив, що 5 березня о 12:00 закінчується обсервація людей у Нових Санжарах.

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"Ситуація в Нових Санжарах спокійна. Жодних симптомів у людей немає", - повідомив він.

Ляшко додав, що в середу о 14:00 відбудеться зустріч із представниками іноземних посольств стосовно українців за кордоном.

"Ми обговорюватимемо те, як ми зустрічаємо іноземних громадян, і проситимемо, щоб у разі інфікування українці в інших країнах не залишилися без уваги", - сказав він.