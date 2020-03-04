"Нікому не потрібна така прокуратура. Нічого вирішити не можуть", - генпрокурор Рябошапка про намір "слуг народу" відправити його у відставку. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Чесно", саме так пояснив генпрокурор Руслан Рябошапка ініціативу нардепів від "СН" відправити його у відставку.

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"Це політизація роботи. Нікому не потрібна така прокуратура. Нічого вирішити в цій прокуратурі вони не можуть. Вони бачать, що нічого не можуть вирішити в НАБУ. І коли є така конструкція, коли НАБУ працює разом з Офісом прокурора і це може дати неприємні наслідки для деяких олігархів і їхніх підручних, то це у них викликає занепокоєння. Ще є хороший прогрес у справі "Приватбанку", "Укрнафти" і всі ці речі змушують деяких людей рухатися швидше і цинічніше", - сказав Рябошапка.

"Ті депутати, які ініціювали це, і є пов'язаними з тими людьми, які бояться цих справ", - сказав генпрокурор у відповідь на запитання, що його відставка ініційована депутатами від "Слуги народу".

Зокрема, йшлося про нардепів Максима Бужанського та Олександра Дубінського.

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