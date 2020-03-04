Гончаренко порівняв Зеленського з Голобородьком, той спустився в зал розібратися. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Главком".
"Я слухав цей виступ, кілька разів навіть аплодував. Але ніяк не міг зрозуміти, хто це виступає - Голобородько чи Зеленський? Якщо Голобородько, то наприкінці мав з'явитися автомат. Якщо Зеленський - то до кого ви зверталися? Це Ви привели цей уряд до влади. Це Ви зібрали цю Верховну Раду. Це Ви винні!" - заявив Гончаренко.
Після емоційного виступу депутата Володимир Зеленський спустився в зал і підійшов до робочого місця Гончаренка. Їхню розмову чула нардепка від "ЄС" Вікторія Сюмар, яка стояла поруч.
"Володимир Зеленський прийшов в останній ряд до Олексія Гончаренка. Зі словами: ніколи не переходьте на особистості...", - написала вона в Фейсбуці.
Після цього президент пішов із залу.