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04.03.20 23:43

Київський бронетанковий завод передав ЗСУ партію з 6 модернізованих танків Т-72. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

4 березня Київський бронетанковий завод, що входить до ДК "Укроборонпром", передав Збройним Силам України останню партію з шести танків Т-72, чим завершив поставку танків за державним контрактом з Міністерством оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

На машинах проведено доробки, які значно покращили їхні бойові та технічні характеристики. Партія Т-72 пройшла перевірку і її прийнято для укомплектування підрозділів ЗСУ.

Українські Т-72 мають значно кращу захищеність, забезпечену сучасними елементами динамічного захисту. За рахунок удосконалення ходової зросла мобільність (гусениці замінено новими з гумометалевими шарнірами і огумленою біговою доріжкою, що дозволило збільшити плавність ходу).

Київський бронетанковий завод передав ЗСУ партію з 6 модернізованих танків Т-72 01

Фахівці підприємства доопрацювали оптику і стабілізаційну систему гармати, танк отримав високоточні керовані ракети "Комбат" виробництва ДККБ "Луч". У результаті цієї клопіткої роботи вогнева міць суттєво збільшилась.

Київський бронетанковий завод передав ЗСУ партію з 6 модернізованих танків Т-72 02

Особливу увагу в доробці Т-72 приділено прицільному комплексу і засобам спостереження. Танки оснастили приладами нічного бачення із сучасними електронно-оптичними перетворювачами третього покоління й нічним прицілом для ведення вогню "Комбат". Також на танки встановлено комплект з цифрової радіостанції та супутникової навігаційної апаратури, що дозволяє підтримувати надійний зв’язок з іншими машинами й піхотними підрозділами на полі бою.

Київський бронетанковий завод передав ЗСУ партію з 6 модернізованих танків Т-72 03

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Перші 25 одиниць відремонтованих Т-72 із покращеними тактико-технічними характеристиками передано до українського війська двома партіями в січні 2020 року.

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