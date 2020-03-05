У Чернівецькій області через коронавірус запровадили обмеження на проведення масових заходів: вирішується питання про введення карантину в навчальних закладах, - голова ОДА Осадчук. ВIДЕО

"Крім цього, ми в наступні години скликаємо засідання нашої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на якій буде ухвалено рішення про запровадження режиму карантину для всіх дошкільних навчальних закладів, для шкіл, а також вищих навчальних закладів, які зараз відпрацьовують модель роботи дистанційну. Тому так само, за рекомендацією українського уряду, ми вводимо обмеження заходів з великим скупченням людей", - заявив Осадчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

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Глава ОДА також попросив поставитися з розумінням до ситуації, що склалася, і зазначив, що заплановані на найближчий час концерти будуть перенесені.

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