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05.03.20 15:22

Епідемія коронавірусу сталася через витік у китайській лабораторії: і не треба тут на тварин озиратися, - Данілов. АУДIО

Українська сторона вважає, що епідемія коронавірусу сталася внаслідок витоку в закритій лабораторії в Ухані (Китай).

Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в китайському Ухані розташовується одна із секретних лабораторій F-4.

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"І ми вважаємо, що саме з цієї лабораторії стався витік, і не треба тут на тварин озиратися ... що це тварини, змії тощо. Там є потужна лабораторія, яка була запущена в 2015 році. Ми вважаємо, що саме звідти стався витік", - заявив Данілов.

"Ми вважаємо, що це проблема китайської сторони і вони це розуміють, тому вони робили потужні заходи щодо локалізації вірусу. Вони закрили місто Ухань, бо розуміли, що в них там відбувається", - додав Данілов.

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