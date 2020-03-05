Агент СБУ Олег Сугерей: Як СБУ знищила терориста Михайла Толстих на прізвисько "Гіві". ВIДЕО

Сьогодні Олег Сугерей - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

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1:30 - Сьогодні в гостях у Юрія Бутусова - військовослужбовець ЗСУ, боєць 8-го полку спецпризначенців Олег Сугерей

3:36 - Олег Сугерей: "візитка"

4:20 - Про життя до війни та роботу у видавництві, погляди на життя і повістку

6:30 - Бойовий досвід в 22-му батальйоні територіальної оборони

7:15 - "На весь автобус у нас було два "Калашникова" з повними ріжками"

7:50 - "Був випадок, коли люди кидали автомати і говорили, що не хочуть брати в цьому участь, мовляв, це все Майдан і переворот"

8:05 - "Командир вишикував усіх і сказав: Хто за Україну - направо, інші - наліво. Я, звичайно, пішов на праву сторону"

09:00 - "Волонтерам треба ставити пам'ятники. У нас було всього два бронежилети другого класу, і ми мінялися ними"

11:00 - Про рішення перевестися з 22-го батальйону в частину, яка вела бої в районі Донецького аеропорту - 37-й мотопіхотний батальйон

14:30 - Чому вирішив піти на службу у 8-й окремий полк спеціального призначення

16:18 - Про перехід на роботу в контррозвідку Служби безпеки України в листопаді 2016

18:00 - Перекидання "на мінус" (за лінію фронту) в окупований Донецьк

21:00 - Ліквідація терориста Михайла Толстих (Гіві) і "слідство" спецслужб РФ проти Олега Сугерея

26:15 - Про перебування в Донецьку, конспіративні квартири і ризики

30:00 - Нове завдання в окупованому Донецьку - підрив обладнання на вишці в Петровському районі міста

32:45 - Про напарника, який виявився подвійним агентом

34:00 - "Або настільки хороший агент, або так погано працює наша служба" - Олег Сугерей про напарника-зрадника

37:50 - Олег Сугерей про затримання: "Вийшов по хліб, двоє хлопців заходять з лівого боку і я отримую удар по потилиці пістолетом, скрутили і ми поїхали на "Ізоляцію"

42:00 - Що таке в'язниця ФСБ РФ "Ізоляція"

42:30 - Про початок тортур: "Можуть вставити дріт між сідниць, намотати на мошонку або головку члена, другий провід намотується на мізинець ноги, поливають водою, включають струм і тримають його"

44:00 - "Мізки у тебе просто киплять, вони палають. Після катувань тебе розмотують і кидають в карцер"

47:55 - Про катування: "Дуже люблять відбивати геніталії. Мені здається, для чоловіків це дивна поведінка"

49:00 - Деякі наші полонені, які брали участь у тортурах, били в пів сили

49:45 - Про катування під назвою "Стіна плачу"

52:20 - "Після катувань я знімав шкіру з геніталій руками. Голки під нігтями - це був відпочинок"

53:15 - Люди, які катували, отримували від цього задоволення

55:05 - Про події після тортур в 5-й камері - вивезення на квартиру і зйомки відео нібито затримання посеред вулиці

1:00:00 - Коли на квартирі зрозуміли, що ніхто за мною не прийде, то побили так жорстко, що сусіди зателефонували до Києва до господаря

1:01:45 - Про роботу російських пропагандистів і їхню співпраці зі спецслужбами

1:04:00 - Про камеру в СІЗО: "Умов там ніяких не було. Але після всього це був санаторій"

1:05:30 - "У мене в камері було надряпано "Сенцов free"

1:06:10 - Про 2 роки і 8 місяців в одиночній камері

1:01:15 - "Те, що там хочуть миру - це дурниці. Миру? Якого миру? На колінах? Потрібен нам такий мир? Я думаю, ні"

1:10:05 - Про ціну обміну, в ході якого обміняли Олега Сугерея та інших полонених: "Ми поміняли живих і це правильно. Я б міняв"

1:12:53 - Скільки наших людей залишилося на окупованому Донбасі

1:14:00 - "Я буду продовжувати війну. Це моя війна. Сказати, що я вже свою справу зробив - це неправильно".

1:14:40 - ФСБшники говорили, що їм потрібна вся Україна. Донбас їм не потрібен

Сугерей Олег Вікторович (позивний Голландець). До війни працював у видавництві. Брав участь у харківському Євромайдані. З початком бойових дій був мобілізований у ЗСУ. Виконував бойові завдання в 22-му і 37-му батальйонах територіальної оборони. Після демобілізації в 2015 році добровільно вступив у 8-й окремий полк спеціального призначення. Згодом перейшов у контррозвідку СБУ. Виконував низку завдань на окупованих територіях Донбасу. Був захоплений у полон 16 березня 2017 року під час поїздки до окупованого Донецька. 33 місяці провів в застінках і в'язницях російсько-окупаційних військ, з них 31 місяць в "одиночці". Звільнений з полону 29 грудня 2019 року.