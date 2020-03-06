Медреформу буде продовжено, ми вже пройшли 80% шляху і розвороту не буде, - Шмигаль. ВIДЕО

Про це заявив в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Медична реформа триває. Ми пройшли дуже великий шлях, ми перебуваємо сьогодні відсотків на 80 від завершення цієї реформи, від отримання результату. Тому розворот ... Коли ми перепливаємо річку і пропливли вже 80% до берега, і ухвалювати рішення: розгортатися назад і плисти 80 або подолати 20%, що залишилися ... Звичайно, треба завершувати реформу", - пояснив він.

При цьому він додав, що способи можуть бути різними, однак в уряді є спільне бачення щодо ситуації, яка склалася. "Питання, як її завершувати - це надзвичайно важливе питання. Ця реформа має на меті завершитися для пацієнта і для лікаря успіхом. Тому будемо працювати над цим", - зазначив керівник Кабміну.

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Шмигаль наголосив, що в цьому питанні його позиції цілком збігаються з поглядом нового міністра охорони здоров'я Іллі Ємця. "У нас є спільне бачення, воно збігається, і це стало тим моментом, який нас об'єднав у цьому уряді", - запевнив прем'єр.

Прем'єр також повідомив, що перед призначенням Ємець домовився про продовження медичної практики як дитячого кардіохірурга.

"Ілля Миколайович продовжить оперувати, суміщаючи посади. Закон це дозволяє, медична етика це дозволяє", - запевнив керівник Кабміну.

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