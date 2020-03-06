Колишнього прокурора Нечипоренка впіймали на хабарі в $150 тисяч, але він перебуває на волі, літає за кордон і купує елітне житло, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В історії Сергія Нечипоренка розбиралися журналісти програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Нечипоренко прослужив в органах прокуратури 17 років. За цей час він і його сім'я встигли придбати будинок зі штучним озером під Києвом, чотирикімнатну квартиру в передмісті та низку офісних приміщень у центрі столиці.

Після Революції Гідності Нечипоренко потрапив під дію закону про люстрацію і був звільнений. Йому заборонили обіймати держпосади до 2025 року. Але на фінансовому становищі колишнього прокурора і його сім'ї це не позначилося: Нечипоренко з дружиною продовжили купувати елітну нерухомість та автомобілі.

"За роки прокурорської служби Нечипоренка і вже навіть після звільнення поступово зростав і сімейний автопарк родини прокурора з машин преміум класу: два Mercedes, Range Rover, Сhevrolet, Toyota", - зазначають журналісти.

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За даними "Схем", дозволити собі це все на офіційну зарплату Нечипоренко не міг. За роки роботи в прокуратурі його дохід становив трохи більше ніж 1,2 млн гривень.

Після затримання на хабарі наприкінці 2015 року Нечипоренко вийшов на свободу під заставу в 3 млн гривень. Він розлучився і за угодою про розподіл майна передав колишній дружині Ірині Ореховій майже всю свою елітну заміську нерухомість, квартири, авто преміум-класу і частину офісних приміщень. З цього майна Печерський суд зняв арешт.

За даними "Схем", залишитися на волі і зняти арешт з майна Нечипоренко допомогли 2 суди: Печерський, який першим почав накладати арешти на майно, і Шевченківський, де справа щодо Нечипоренка слухається вже понад три роки.

"Так, у Печерському, де накладали та знімали арешти з майна, систематично не викликалися прокурори та слідчі або навпаки – вони просто не приходили", - зазначають журналісти.

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Так, тоді ще слідчий ГПУ Андрій Грек не з'явився на жодне із засідань, пояснивши це тим, що в нього було цього дня інше засідання, а суддю він забув попередити - і з машини вартість 2 млн гривень зняли арешт.

"Не краща ситуація з дослідженням справи Нечипоренка і в Шевченківському суді, куди вона потрапила понад три роки тому. То судді хворіли, то прокурори не приходили. Досі не допитали жодного свідка", - йдеться в розслідуванні "Схем".

Під час рідкісних засідань суди ухвалювали рішення на користь Нечипоренка. Так, йому повернули закордонний паспорт і в 15 разів зменшили суму застави. Останнє рішення ухвалила суддя Оксана Голуб, чоловік якої з 2009 по 2012 рік був помічником тоді ще прокурора Нечипоренка.

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Містом експрокурор їздить на Toyota Land Cruiser, що належить його колишній дружині. Зараз Ірина Орехова живе в Болгарії і, за даними "Схем", із 2017 року Нечипоренко літав у цю країну щонайменше 20 разів. А його колишня дружина і теща купили там кілька квартир.

Також Нечипоренко часто буває у Великій Британії. Там навчається його старший син Сергій. Один семестр навчання коштує 16 тисяч фунтів - це понад 500 тисяч гривень.

Після звільнення з державної служб Сергій Нечипоренко пішов у банківський сектор, став радником голови правління "Місто Банку", де працює досі. Застати його на робочому місці журналістам не вдалося. А коли кореспондент "Схем" після судового засідання поставив Нечипоренку питання про походження грошей на покупку елітного майна, він не відповів і тільки посміхався.

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