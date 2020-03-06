"Шо ви робите!? Визивайте поліцію!" - священник і парафіяни влаштували бійку в кафедральному соборі Різдва Христового в Одесі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську", конфлікт виник через порушення домовленостей про час проведення служби між парафіянами, які підтримують колишнього настоятеля храму священника Віталія Сеника, та прихильниками ПЦУ.

У пресслужбі Одеської єпархії Православної церкви України розповіли, що вже кілька місяців існує домовленість, що громада ПЦУ проводить свої служби о 8:30 та о 16:00, а прихильники Сеника - в інший час. Проте 3 березня ця угода була порушена.

"Коли ми прийшли на вечірню службу, приблизно о 16:00, то побачили, що Сеник, переодягнений у рясу, щось читає, - розповідає представник ПЦУ. - Йому зробили зауваження, зав'язалася словесна суперечка, яку знімала одна з парафіянок, що не сподобалося дружині Сеника. Вона вдарила цю жінку, а та її відштовхнула, і Сеник кинув цю жінку на підлогу і давай її бити ногами. За неї заступився колишній староста храму, і Сеник кілька разів ударив його по обличчю, після чого почалася штовханина. Ми викликали поліцію і написали заяви".

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Нагадаємо, конфлікт навколо собору Різдва Христового триває вже рік, з лютого 2019 року. Він почався після того, як настоятель собору Віталій Сеник (батько депутата облради від "Опоблоку" Романа Сеника) повстав проти одеського єпископа Павла і спробував взяти під контроль цей храм. У результаті архієрей заборонив Сенику служіння "до повного покаяння і виправлення". Віруючі, які підтримали Сеника, звинуватили Павла в "узурпації канонічної влади і зловживанні службовим становищем". Вони впевнені, що мають право обирати настоятеля і розпоряджатися церковним майном.

Свого часу прихильники Сеника підтримували експатріарха Філарета, який намагається відродити Київський патріархат, але посварилися з ним і зараз є відокремленою громадою.

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